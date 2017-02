Jose Sánchez y Chema Antón son los supervivientes

Comunicado oficial del C. D. Eldense tras el cierre del mercado de invierno:

Chema Antón es uno de los dos supervivientes / Cadena SER

“El C. D. Eldense comunica que durante este periodo de fichajes del mercado de invierno se han producido muchos movimientos en la primera plantilla del Club.

El equipo definitivo queda compuesto por licencias del Club Deportivo Eldense y del Elda Industrial C. F., reafirmando la gran relación de filialidad que existe entre ambos equipos. No obstante, todos los jugadores del Elda Industrial C. F., tienen la oportunidad de debutar con el primer equipo ante el reto de conseguir la permanencia del CD Eldense en la Segunda División B.

Este es el equipo:

- Alessandro Zanier

- Alessio Abibi

- Alberto Carbonell

- Guillermo Smitarello

- Hugo De Marchi

- Jordan

- Chema Antón

- Mendy

- Abbruzzese

- Hans

- Edenilson

- Azin

- Mayki

- David Ruíz

- Nico Cháfer

- César Rodríguez

- Siro López

- Cheikh Saad

- Adrián García “Tabala”

- Patryk Parol

- José Sánchez

- Patersom Kabore

- Morettini

- Cupaioli

- Fioravanti

- Joseja

- Kiko Rodríguez

- Prada

- Calero

- Mario Uclés

- Antonio Mateo

