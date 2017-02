Sergio Barroso se marcha "orgulloso" de haber dirigido al equipo de fútbol sala

Sergio Barroso ha decidido poner punto y final a su etapa como entrenador del Xerez Toyota NImauto. Ha logrado dos ascensos de categoría y deja al equipo en Segunda B con la salvación lograda y con los objetivos marcados ya cumplidos.

El entrenador ha anunciado su marcha porque, “aunque pueda parecer una decisión extraña, creo que este es el mejor momento para dejarlo”. Barroso es partidario de “salir de buena manera y dejando amigos”, que no hacerlo en otras circunstancias. Lo que sí tiene claro es que “ha sido un honor haber dirigido a este equipo, ha sido un sueño, pero creo que no tengo fuerzas para poder llegar a final de temporada. El tiempo dirá si me he equivocado o no, pero con el paso de las horas más convencido estoy de la decisión que he tomado”.

El entrenador gaditano asume que “en un régimen amateur, no es honrado no estar al cien por cien. En este club me han tratado muy bien, pero entre estudios, trabajo, familia….llega un momento en el que vi que no me compensaba”.

El primero en conocer su decisión fue Fernando Guerrero, directivo del Xerez DFC y luego ya se lo comunico a los jugadores: “En el club todo han sido buenas palabras, no sé si algunos lo habrán entendido, pero es una decisión personal. Me voy muy orgulloso, ha sido un honor y no tengo palabras de agradecimiento para los que han colaborado conmigo, los de mi sección e incluso para los de fútbol, que tan cerca han estado de nosotros”.

Comentarios