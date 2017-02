Competición mantiene el punto de sanción al Xerez DFC

El Comité Territorial de Competición, ha desestimado el recurso presentado por el Xerez Deportivo Fútbol Club ante la sanción impuesta al club y que acarreaba la retirada de un punto de la clasificación.

Los incidentes de sus aficionados durante el partido en Conil, con el agravante de reincidencia, fue considerada por el Comité como falta grave, al haberse incurrido a lo largo de la actual temporada diferentes infracciones leves en otros tantos partidos.

En el escrito remitido por este órgano de la Federación Andaluza de Fútbol, ya dejó claro que en el vídeo remitido por el club jerezano, ”se observa con claridad meridiana que lo expuesto por el colegiado sevillano Fernando Lafuente Sánchez y sus asistentes Iván España López y Jaime Fernández Martínez en el acta arbitral, es fiel realidad de lo sucedido en el terreno de juego, y por tanto al no haberse observado error material manifiesto por parte del mismo y por tanto no quebrarse la presunción de veracidad de que goza el citado acta, además de entender que la celebración del gol por parte de jugadores locales no puede ser considerada como provocación a los espectadores visitantes, se acuerda desestimar las alegaciones remitidas por el Xerez Deportivo FC”.

