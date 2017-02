"Ningún partido es fácil y si no estás metido, lo acabas pagando"

Pendientes de Guille, con molestias en los isquiotibiales, el Xerez DFC ha vuelto a los entrenamientos pensando sólo en el C.D Pinzón, con el que se medirá el próximo domingo en Chapín.

Juan Antonio recupera para este encuentro a Borja Perea y Álvaro Ramírez, que no pudieron jugar ante el Almodóvar por sanción federativa. El sanluqueño, tiene muchas ganas de regresar al equipo y de “conseguir los tres puntos, que mucha falta nos hacen”, mantiene en el programa Ser deportivos.

El Xerez DFC no consiguió en la primera vuelta ganar a ninguno de los equipos onubenses de este grupo de División de Honor, “eso demuestra lo igualado de la categoría en la que estamos, vas a jugar contra ellos sabiendo que le ganan al Cádiz B o al Pozoblanco. Ningún partido es fácil y si no estás muy metido, al final lo acabas pagando”.

En Córdoba, el técnico azulino salió de inicio por primera vez con tres centrales y dos carrileros de recorrido, ese sistema a Álvaro Ramírez le puede venir bien: “creo que sí, que me puede favorecer, soy un futbolista rápido, potente y ese sistema de 3-5-2, me puede venir bien , porque a la hora de subir no vuelves con tanta presión, porque sabes que hay tres compañeros que se quedan y eso da un poco más de tranquilidad”, asegura el futbolista.

