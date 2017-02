Monchi: "He intentado fichar a Payet"

Como suele ser habitual, la presentación de un jugador, Walter Montoya en este caso, ofreció multiples detalles una vez cerrado el mercado de invierno. El jugador, el presidente y el director deportivo analizaron diferentes cuestiones de interés.

Montoya: “Estoy muy contento y agradecido al Sevilla por fijarse en mí y darme la oportunidad. Elegimos la mejor opción y fue ésta. Estoy muy feliz. El poco tiempo que llevo aquí me ha servido para ver algo de la ciudad y la afición, que me han gustado mucho. Juego como volante por la derecha, aunque también puedo jugar por el medio. Me siento cómodo igual. Soy rápido y me gusta ir adelante siempre. Yo siempre me pongo objetivos cortos. Tengo entendido que hay un gran grupo, algo que para mí es muy importante

Monchi: "Hicimos la gestión real de intentar traer a Payet, pero esa cosa que decía que era imposible. Como había un conflicto entre los clubes, intentamos ser un intermediario para solucionar el problema. Pero al final llegaron a un acuerdo el Olympique y el West Ham. Lo positivo es que tengo la marca Sevilla detrás y puedo intentar cosas imposibles”.

“Estoy adelantando trabajo para poder irme a Cádiz y estar en El Falla. ¿Por qué va a ser mi última presentación? ¿No vamos a firmar más jugadores? Sólo me he parado a pensar que se ha acabado el mercado de invierno y estoy muy contento. Creo que hemos atendido a las peticiones del entrenador, así que sólo puedo dar las gracias a todos los que han trabajado en ello. En verano ya cumplimos y ahora en invierno hemos sido activos y hemos hecho cosas buenas para la entidad”.

Castro: “Si el director general deportivo está contento, el presidente tiene que estar contento. Nosotros dijimos hace no mucho que el dinero iba a estar en el césped y se ha demostrado porque somos el club que más se ha reforzado. Y no sólo hablo de fichajes, sino que también es importante la renovación de Nzonzi. Estamos muy ilusionados con esta temporada y por eso hemos hecho un esfuerzo muy grande con Nzonzi. En este club no se hace ningún contrato que no signifique que sea para largo tiempo. A nadie se le facilita que se vaya a otro club, aunque luego puede pasar cualquier cosa. Esta ampliación y mejora de contrato ha sido larga, nos ha costado mucho. Es un jugador top. Lo quieren muchos equipos de Europa".

Comentarios