Zozulia se plantea rescindir su cesión al Rayo

La llegada de Zozulia al Rayo no ha podido ser más desagradable. Los radicales del club madrileño la están liando contra el jugador por su supuesta filiación nazi. Este miércoles ha habido pancartas contra el ucraniano en el entrenamiento. Zozulia ha sido insultado, una plataforma de aficionados rayistas ha emitido un comunicado criticando su incorporación y las presiones a Martín Presa no cesan desde la tarde de ayer. Con este ambiente no hay que descartar que no debute incluso. A la postre, el Betis puede tener un problema para reubicar al delantero

