Las dos velocidades de la modernización del tren Vigo-Porto

Los expertos de la UGT, con el incansable Cándido Rodríguez a la cabeza, nos enseñaron hace más de 15 años, cuando se hablaba de la llegada del AVE a Galicia en 2007, que había una gran diferencia entre lo que es alta velocidad y velocidad alta. Depende de las velocidades, el tipo de vía y el tipo de tren. Pues en la licitación de obras de la tan necesaria modernización del tren que conecta Vigo con Porto pasa tres cuartos de lo mismo. Mientras Portugal va en Alta Velocidad, España todavía se está pensando cómo hacer para que las licitaciones y adjudicaciones puedan ir casi a la velocidad actual del Comboio Celta. Hay que decir que Portugal, tanto con el Gobierno Sócrates como con el Gobierno de Passos Coelho, burocratizó todo lo que pudo y más para meter en los cajones a alta velocidad los proyectos de la Linha do Minho. Pero desde la llegada de Antonio Costa, como Primer Ministro y de Pedro Marques como Ministro de Planeamento, todo ha cambiado. Ya hay un calendario definido, un cronograma que se cumple y licitaciones y obras en marcha que aventuran que Portugal tendrá los deberes hechos en la fecha prevista.

El secretario de estado portugués anunció el pasado jueves en Vigo que se adjudicaría la obra del tramo Nine Viana esta semana y dicho y hecho. El lunes se ha licitado el proyecto de electrificación de Nine-Viana da Linha do Mino por 16 millones de euros y un plazo de ejecución de 541 días. Se eliminarán todos los pasos a nivel, se construirán 3 nuevas estaciones en Midoes, Afife y Cerveira Norte y cambios en las estaciones de Barcelos, Darque y Viana. Pero el gobierno portugués y el propio Ministro de Planeamento, Pedro Marques, anunciaba este lunes, en su visita a Viana do Castelo, que en febrero se adjudicarán las obras para el tramo que va desde Viana a Valença por 23 millones de euros. La modernización de la línea concluirá en 2019 y la inversión total es de 83,2 millones; 59,2 con Fondos Ferrovia 2020 y 24 de presupuestos del estado

