Antiguos alumnos del Seminario de La Bañeza: "Ya era hora"

El hecho de que salgan a la luz (casi 30 años después) los abusos a menores por parte del ex párroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón, durante su etapa de profesor en el Seminario Menor de La Bañeza a finales de los años 80, está haciendo que antiguos alumnos que los sufrieron (o los supieron) recuperen el contacto, fundamentalmente a través de las redes sociales, y vuelvan a compartir ahora sus recuerdos de entonces. También que algunos de ellos se decidan a contarlo.

Ellos o sus familiares se han puesto en contacto con nosotros para contarnos cómo dormían con navajas bajo su almohada, o cómo echaban mano de los trucos más peregrinos para percatarse de las incursiones del ex párroco en sus dormitorios. Este hombre tenía 12 años durante el curso 87-88. No sufrió directamente los abusos del ex párroco de Tábara pero escuchó y vió el horror que vivieron muchos de sus compañeros… y nunca lo olvidará.

El País en su edición digital se hace eco también de la historia de abusos a menores en el Seminario de la Bañeza por parte del profesor Ramos Gordón. Se centra el diario en el homenaje que Tábara rindió al cura el pasado octubre cuando abandonó la parroquia. Homenaje al que el pueblo se sumó sinceramente (lo contaba el alcalde el lunes) porque nadie sabía los verdaderos motivos de su traslado. Sí lo sabía el Obispado de Astorga, pese a lo cual amparó aquel homenaje.

