PODEMOS Asturias pide sensatez a Iglesias y Errejón a pocos días de Vistalegre II

Ni "Pablistas" ni "Errejonistas"; PODEMOS en Asturias se mantiene neutral frente a la confrontación en el seno del partido, al entender que esta situación interna no refleja el espíritu con el que nació la formación. Su líder en Asturias, Daniel Ripa, ha querido dejar claro que las votaciones para Vistalegre II las hará con libertad cada uno de los militantes y hace un llamamiento, cuando queda algo más de una semana para el desarrollo presencial del congreso (el fin de semana del 11 de febrreo) a la sensatez de los candidatos. Para Ripa, no se puede sumar desde la confrontación y entiende que Asturias ha sido ejemplar en este sentido, en la búsqueda de consensos frente a la frustración del enfrentamiento protagonizado por las dos opciones porque "ha dado la sensación de que era muy difícil construir que no fuesen blanco y negro. Yo creo que hay que buscar espacios múltiples, diversos, que reflejen la diversidad de lo que yo creo que es Podemos"

Con este fin, el Consejo ciudadano de PODEMOS Asturias ha rubricado un documento junto a los de Andalucía, La Rioja y Navarra, que recoge unas propuestas organizativas muy concretas, sin nombres. Se apuesta por la descentralización estratégica, hacia la toma de decisiones territoriales porque "sin poner en el centro de la comunicación las victorias que está logrado muchas personas en distintos lugares, yo creo que estamos encerrados en el Congreso". Daniel Ripa es consciente sin embargo de que la dinámica general de confrontación que Iglesias y Errejón han venido protagonizando en los últimos tiempos, es un asunto al que deberá hacer frente el partido para convertirlo en debate productivo.

Comentarios