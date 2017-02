Capturas muy escasas de almeja en la Ría do Burgo

La Ría do Burgo vuelve a ser noticia por su falta de limpieza integral. La campaña de marisqueo arroja resultados negativos: la media no llega a los dos kilos de almeja fina, según denuncian los mariscadores que achacan la situación a que todavía no se haya acometido el prometido dragado. Mañana vuelven a las protestas.

La alta mortandad de la almeja en los meses de verano porque las corrientes de agua no son suficientes debido a la existencia de tanto fango es la razón principal, según los denuncian los mariscadores.

Vuelven con las protestas mañana a mediodía ante la Delegación del Gobierno para reclamar al Ministerio que agilice la tramitación del estudio de impacto medio ambiental para iniciar, de una vez por todas, el dragado de la Ría do Burgo.

