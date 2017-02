Juanfran: "Cuando quiera más dinero, se lo pediré al Deportivo"

Juanfran Moreno explicó en Coruña Deportiva los motivos por los que acaba de rechazar una oferta millonaria para jugar en el Rubin Kazan ruso. Tal y como avanzó Radio Coruña, el lateral ni siquiera se sentó a negociar el ofrecimiento del club ruso. "No sería justo valorar una oferta con todo lo que me ha dado el Deportivo", confesó en la SER. Juanfran dijo no a una nómina que multiplicaba por seis la que tiene en A Coruña. "Cuando quiera más dinero se lo pediré al Deportivo y listo", zanjó el defensa.

En su mejor temporada desde su llegada a Riazor, Juanfran Moreno ha llamado la atención de varios equipos del fútbol europeo. Sin embargo, su deseo es quedarse en el Deportivo. "Ya han mostrado su idea de hacerse conmigo en propiedad", explicó el futbolista. A final de campaña, el Depor ejecutará la opción para hacerse con el futbolista para los próximos tres años.

En Coruña Deportiva, Juanfran también valoró la temporada del equipo, que calificó como "suficiente", o los problemas de la escuadra lejos de Riazor.

