ADOC cobra fianza a los colectivos que actúan en las instalaciones ante su mala situación económica

La mala situación económica de ADOC no es una novedad. Llevan muchos años reclamando ayuda de las instituciones para no tener que echar el cierre. Una problema que ha llegado hasta tal punto que han tenido incluso que pedir una fianza a los colectivos por los actos que se realizan en las instalaciones hasta que el ayuntamiento les abone el dinero del convenio de 2017. El Presidente de ADOC, Pepe Cremades afirma que no pueden hacerse cargo de los gastos por anticipado por lo que se les cobra una cantidad relativa que luego se les devolverá.

Hay que recordar que el consistorio tiene un convenio con ADOC por el cual se les asigna un dinero a cambio de un número determinado de actuaciones que el ayuntamiento cede a los colectivos de la ciudad.

El problema radica en que el pasado año se rebajó la cantidad hasta los 12.000 euros a cambio de 14 actuaciones, una drástica reducción con respecto a otros años puesto que cobraban 35.000 euros por unas 20 actuaciones.

El Presidente de ADOC ha explicado que han hablado con diferentes responsables del consistorio para que se aumente el convenio y esperan que en este año la cuantían sea mayor. Cremades considera que solo hay tres vías para poder salvar el auditorio: mejorar el convenio, que el ayuntamiento se haga cargo y ADOC lo gestione o que se municipalice.

Comentarios