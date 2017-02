El Ayuntamiento exige a Defensa la cesión del Depósito de Sementales

El Ayuntamiento de Jerez exige al Ministerio de Defensa la cesión a coste cero del depósito de Sementales. Estas instalaciones fueron cedidas en el año 1941 al Estado para la cría caballar. Según las escrituras originales a las que ahora ha tenido acceso el consistorio, en este documento se refleja que el Gobierno tendría que devolver las instalaciones al Ayuntamiento una vez que cesara la actividad vinculada al mundo ecuestre, situación actual.

Ya en 2012 el gobierno local del PP firmó un convenio con Defensa para que el Estado vendiera al Ayuntamiento las instalaciones por casi 9 millones de euros. La intención del ejecutivo de Pelayo era licitar el depósito de Sementales para que un propietario privado explotara estos terrenos, pero no se encontró a ningún comprador.

Ahora la alcaldesa Mamen Sánchez insiste en que los derechos no han prescrito y que Defensa tiene que devolver a la ciudad estos terrenos. El gobierno local no descarta llevar a los tribunales este asunto si Defensa no cede.

