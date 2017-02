Anni B. Sweet y Corizonas: la familia Subterfuge desembarca en Madrid

Anni B. Sweet y Corizonas, son primos hermanos. Hijos, ambos del mismo sello madrileño: Subterfuge. Una discográfica madrileña independiente que nació en el año 1989. Desde entonces han trabajado con Sexy Sadie, Doctor Explosion, Mercromina, las ediciones en vinilo de Los Planetas o Los Fresones Rebeldes. Esta discográfica también es responsable del relanzamiento de carreras como la de Fangoria , la supervisión en la formación de proyectos inolvidables como la fusión de Najwa Nimri y Carlos Jean en Najwajean o el “Devil came to me” de Dover,el disco independiente mas vendido de la historia de la música.

Corizonas

Corizonas es un grupo al que podríamos como el super grupo. Surge de la unión de las bandas Arizona Baby y Los Coronas. Se unieron para la gira "Dos Bandas y un Destino" (2011-2013). La idea debió de gustarles y el supergrupo ha terminado tomando entidad propia bajo el nombre de Corizonas y editando discos como el reciente "Nueva Dimensión Vital" (Subterfuge, 2016), que les ha instaurado como uno de los principales representantes del rock and roll nacional.

Anni B. Sweet

Bajo este nombre se esconde Ana López. Nacida en Málga en 1988 esta cantautora escribe, principalmente en inglés con un estilo suave y melancólico. Dicen los que saben de música que sus influencias están en la música acústica, el folk y el pop indie.

Tras trasladarse a Madrid para estudiar arquitectura, Anni comenzó a dar conciertos a principios de 2008 en pequeños clubes de la capital. Grabó su primera maqueta con Javier Doria y Brian Hunt y consiguió ganar y alzarse con el primer premio del concurso de maquetas de la revista Mondosonoro además de conseguir una gran difusión en internet.

