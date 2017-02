Un economista niega que redactara cláusulas para favorecer a Sando

El perito economista, José Antonio Ripollés, ha negado la mayor en el juicio por la venta supuestamente irregular de los terrenos de Mercasevilla a Sando. Ha manifestado que él no elaboró las cláusulas del concurso público que convocó Mercasevilla en 2006. "Mis informes ( sobre el precio del terreno y la revalorización del suelo) han servido para trasladar datos al pliego del concurso pero nadie me consultó al respecto y nadie me solicitó nada", ha dicho. A lo que ha añadido que se limitó a puntuar las dos cláusulas que supuestamente beneficiaban a Sando para ganar el concurso. Lo hizo, según ha explicado, en base a una aplicación informática que diseñó un catedrático de la Universidad de Sevilla porque él se veía incapaz de hacerlo con sus conocimientos, "dada su complejidad extrema".

Esas cláusulas eran la que otorgaba puntos por tener titularidades previa del terreno en Mercasevilla, como era el caso de Sando y la que penalizaba ofrecer por el terreno un 10% más de la media aritmética de las ofertas que se presentaran; teniendo en cuenta que el suelo estaba tasado en 106 millones de euros. Ripollés ha asegurado que él no se planteó nunca que estas condiciones pudieran favorecer a Sando porque se limitó a puntuarlas, sin más.

"¿Y por qué personas que han declarado antes que usted le atribuyen la autoría de parte del pliego?", le ha preguntado el fiscal. "Lo desconozco, supongo que será el miedo", ha respondido. Luego ha negado que Mercasevilla le diera ninguna directriz para favorecer a Sando.

También ha dicho que una de las conclusiones de su informe de puntuación fue directamente omitida del documento final que elegía al ganador. En ella, según ha explicado, argumentaba que otra de las empresas que concursaron, NOGA, parecía que se hubiese autoexcluido de forma voluntaria ofreciendo por el terreno 156 millones de euros, que era una cantidad un 10% superior a la media de lo que ofrecían las demás, y eso estaba penalizado.

Este jueves también ha sido interrogado José Luis Miró, el que era director general del área inmobiliaria de Sando cuando se convocó el concurso. Ha manifestado que Mercasevilla nunca les garantizó que lo ganarían ni se pusieron de acuerdo con ellos para amañarlo a su favor.

El fiscal solicita dos años de cárcel para los diez acusados por estos hechos, por los supuestos delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales. Entre ellos los exconcejales del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.

