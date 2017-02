Bienvenidos al norte

La semifinal de Copa del Celta-Alavés también es la semifinal del fútbol del norte. Con Castilla-León, Cantabria, Aragón sin representantes, con el Sporting con posibilidad de dejar huérfana a Asturias y Pamplona rezando para un milagro osasunista, Euskadi y Galicia, con cuatro y dos equipos respectivamente, son los encargados de salvaguardar en la Liga la esencia norteña. Athletic, Eibar, Real Sociedad y Deportivo de A Coruña fueron cayendo en otras rondas y no pudieron alcanzar la meta o el sueño de la semifinal. Hoy el fútbol del norte se reivindicará en Balaídos. Cada cual con su esencia, sus modas y sus tendencias futbolísticas, pero también servirá para reivindicarse en un mapa futbolístico muy mediterráneo, madrileño y andaluz. Como no podía ser de otra forma, la lluvia tiene que aparecer en un partido de tamañas características norteñas; y el viento fuerte para que no falte detalle alguno a este partido de los sueños de dos clubes que no son precisamente de secano.

Que la lluvia sea noticia en un Celta-Alavés en pleno mes de febrero denota claramente que Trump se equivoca cuando dice que el cambio climático es un invento de los chinos. La lluvia forma parte de nuestro hábitat natural y así tiene que ser. Si el Celta y el Alavés no se adaptan a un terreno de juego mojado es que falla algo. Si el público muestra cierta preocupación por el chubasquero o por la tradicional lucha entre el paraguas y el viento, es que renunciamos a nuestra esencia. Nadie concibe una imagen de López Ufarte regateando en Atocha sin su punto de barro. Honores para la peinada de Ismael Urzaiz en San Mamés para buscar una segunda jugada en un césped calado; ese Atilano aprovechando el césped mojado de Balaídos para tirarse al suelo y cortar el balón casi deslizándose; o Quini marcando con el Sporting con la camiseta como si viniese de correr un Boot Camp. De ahí que la lluvia sea un invitado de lujo y un testigo de excepción de las ligas del Dépor, de la Real, del Athletic, de las hazañas del Eurocelta.

Será un protagonista más, pero los 22 jugadores son los que tienen que marcar la tendencia. Un Celta con 3 daneses, 1 sueco y 1 belga, no creo que les extrañe mucho este tiempo o tengan problemas de adaptación. Incluso hasta hoy estarán más morriñentos de sus tierras y su clima tan…nórdico. La lluvia volverá a Balaídos, pero hoy el Celta y el Alavés empezarán a dejarnos imágenes que pasarán a la historia de ambos clubes. Con barro o sin barro, calados hasta los huesos o con el pelo empapado, estas fotos las guardaremos todos en nuestra retina. También llovió el año pasado en la vuelta contra el Sevilla y se vivió una batalla tan épica como naval. El Celta y el Alavés soñarán hoy con la final y jugarán con lluvia. Sí, con lluvia, que está en nuestro ADN y en el de nuestro fútbol. Bienvenidos al norte.

Comentarios