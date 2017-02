Feijoo: “Para hablar del AVE a Vigo primero tiene que llegar a Ourense”

El Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha justificado este jueves que en la reunión mantenida esta semana con el Ministro de Fomento no se tratase la situación de la variante Vigo - Ourense por Cerdedo debido a que en estos momento los problemas esta´n en la llegada a Galicia del tren de Alta Velocidad y lo importante era garantizar que la reestructuración del calendario se produjese de la forma más ajustada posible y de la que ha responsabilizado a la inestabilidad política derivada del hecho de que elgobierno de Mariano Rajoy estuviera un año trabajando en funciones, lo que se tradujo en este retraso.

No obstante, el presidente autonómico ha asegurado que "toda a planificación continúa sin que se deixe sin efecto ninguna planificación, polo que tanto o AVE a Lugo, como a variante de Ourense ou o ramal de Vigo por Cerdedo son proxectos que prosiguen nas fases de tramitación correspondentes" por lo que "non negociamos disminuir ningunha prestación do AVE a Galicia". Feijoo aseguró que "vamos a proseguir con todas as variables e todos os trazados, pero falar de variables cando non temos o trazado clave, o tronco, non parecía unha cuestión que veña a solucionar o problema porque para facer a variante de Cerdedo é necesario que o AVE chegue a Ourense, senón non é posible".

Sin embargo, la realidad es que esta no es la primera vez que el trazado vigués se queda fuera del contenido de las reuniones y discursos del presidente autonómico, lo que ha provocado que el alcalde vigués, Abel Caballero haya retomado su ronda de reuniones con distintos colectivos de la ciudad y haya anunciado la convocatoria del Xonsello Social para analizar la posibilidad de iniciar un movimiento ciudadano con el que evitar la posibilidad de que el trazado vigués quede de nuevo en el cajón, en donde asegura Caballero, ha estado durante todos estos años.

