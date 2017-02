Maxwell: "Me marcó la humildad de Messi"

Después de tres temporadas en el FC Barcelona, Maxwell afronta su sexto año en el PSG, el próximo rival de los azulgranas en los octavos de final de la Champions League. En una entrevista en el programa 'Què t'hi jugues!' de Cadena SER Catalunya, el jugador brasileño habla del buen momento que vive el equipo de Unai Emery y analiza a sus ex compañeros: "Messi es único y Neymar nos hace soñar fútbol, no hay que compararlos".

Maxwell en el 'Què t'hi jugues!':

Leo Messi

"Messi es un jugador diferente a todos los demás. Es único. No es solo un jugador espectacular, también es una persona que me marcó mucho. Me marcó su humildad, como una persona con tanto éxito profesional, tiene tanta simplicidad personal".

Neymar

"No hay que hacer comparaciones entre Messi y Neymar, son calidades diferentes. Neymar tiene un juego mágico, con sus jugadas nos hace soñar fútbol".

PSG

"Ahora en el PSG tenemos más regularidad. A principio de temporada vivimos momentos muy difíciles, pero con los buenos resultados hay un mejor ambiente".

Ibrahomovic

"El PSG sin Ibra es muy diferente al PSG con Ibra. Echamos de menos su calidad técnica en el campo y su liderazgo fuera del terreno de juego. Su marcha fue un golpe muy fuerte".

Cavani

"Cavani nos aporta otro tipo de juego, hemos cambiado la manera de jugar. Hemos sufrido con el cambio, pero ahora ya nos estamos adaptando".

Barça - PSG

"Nadie quiere jugar contra el Barça antes de la final, son favoritos desde el principio. Hemos coincidido con ellos en tres eliminatorias ya. Los dos equipos nos conocemos, vamos a intentar que sea diferente a las anteriores veces".

"Nuestra ambición es ganar la Champions, o al menos llegar más lejos de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos de dar todo contra el Barça, que no nos tengamos que arrepentir de nada. El año pasado contra el Manchester City, tuvimos la sensación de que no lo dimos todo".

El Barça de Guardiola

"Nunca he jugado en un equipo tan completo, con un ambiente tan bueno y tranquilo. Fui muy afortunado de poder participar en el Barça de Guardiola. Aprendí mucho de fútbol".

