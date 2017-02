El temporal y el retraso en la reforma de Riazor, jugar con fuego

No se acerque al mar. Lo conocemos bien. Ayer 12 bañistas tuvieron que ser desalojados de la Playa de Riazor. La naturaleza vuelve a recordarnos lo pequeños que somos e impone su ley. Ocupa su sitio se levanta en olas de hasta 17 metros, en alta mar. Y obliga a amarrar a los que más saben, los marineros de bajura y arrastre. En tierra pagamos la falta de previsión municipal en el Estadio de Riazor, con la cubierta levantada después de estar en precario demasiado tiempo. El tiempo se ha escurrido entre los dedos entre negociaciones ventajistas de la constructora y el gobierno de la Marea. Y en medio ha quedado esa infraestructura que no sabemos si hoy podrá albergar un nuevo partido, eso no es esencial. Lo más importante es que el suceso se ha producido de madrugada y no había nadie en el estadio, de nuevo hemos tenido, todos, mucha suerte, mucha. El gobierno local está jugando con fuego en ese tema. La naturaleza tiene sus leyes y de vez en cuando las recuerda. Cada vez aprendemos más, los gobiernos invierten en equipos de emergencia, los ciudadanos evitamos el mar en nuestra mayoría. Pero hay que actuar contando siempre con los temporales y el mar. En este rincón del noroeste. Por donde entran todos los vientos. Este sopla del sur y se ha estampado contra la cubierta del Estadio.

Un temporal frente a Riazor, frente al mar más bravo del mundo.

