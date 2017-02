...he visto al guardián de la noche

Hoy comienzo con esta confesión más misteriosa que de costumbre. Ya que yo nunca he visto al encargado de vigilar las calles mientras la noche durase, el que arrojaba luz cuando todo estaba a oscuras… ¿Batman? No, el sereno. Y probablemente, por esto mismo, pocos de los más jóvenes hayan entendido lo que ha dicho el alcalde de A Coruña hace unos días, que lo toman por el pito del sereno. Según me he informado, el sereno encendía las farolas y vigilaba las calles. Para ello contaba con un pito, para alertar de cualquier percance o alboroto que sucediese. Por lo visto, se lo tomaban tan a pecho que a la mínima, pues silbaban y les acabó pasando como a lo de Pedro y el Lobo. Y no es una metáfora sobre Pedro y Susana Díaz, si no que nadie les hacía caso.

Otro ser casi mitológico era el que se anunciaba con una ensoñadora fanfarria flautística. La chavalada podría pensar que es que estuviesen poniendo la nueva canción de Björk, bueno, no sé si la chavalada conocerá a Björk, pero en fin, que se trataba del afilador, una persona que deambulaba con su bici y ese soniquete y lo mismo te afilaba un cuchillo que te reparaba un paragüas.

Y otro ser mitológico era la figura del pregonero, que anunciaba los bandos municipales a golpe de corneta. Algo tal que así: (Corneta) “Estimados vecinos, tararí, no se qué y no sé cuánto”. Era un poco como las notificaciones del móvil. Imagínense cómo sería ahora: (Corneta) Tiene usted 27 whatsapps, pero no los abra, que son de chistes de cuñaos. (Corneta) Le han dado dos vidas en el Candy Crush. (Corneta) Que le ha salido match en Tinder. (Corneta) Lea este artículo sobre las 7 cosas que no sabía sobre los koalas, la cuarta le sorprenderá…

Y ya. Otro día les hablo de otros seres mitológicos, como el trabajador con contrato indefinido.

