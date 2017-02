Compromís no entiende por qué no se entregan los informes del Mercado Central

La concejala de Transparencia, Esther Díez, ya pidió por escrito a finales de octubre que se hiciera llegar a la Asociación Ágora la documentación y hoy se ha insistido de forma verbal.

El portavoz adjunto de la junta de gobierno, Antonio García, de Compromís, dice que no entienden por qué no se entrega.

La portavoz de la junta, Patricia Maciá, del PSOE dice que no se oculta nada y repite el mantra de que la transparencia está “reglada”, tal y como dijo el alcalde ayer en Radio Elche.

García llega a decir que se van a “explorar” todas las posibilidades para que el proyecto no se haga a la vista de las pegas que se pone a la propuesta de tráfico.

De nuevo el Mercado Central vuelve a hacer que se distancien PSOE y Compromís.

En la junta de gobierno de hoy la concejala de Transparencia, Esther Díez, ha requerido a los departamentos correspondientes que faciliten a la Asociación Ágora lo expedientes que han solicitado sobre el Mercado.

El pasado martes se reunió con ellos y hoy se ha llevado la propuesta a la reunión.

El portavoz adjunto de la junta de gobierno, Antonio García, de Compromís ha dicho que el 14 de octubre la Asociación presentó por registro la petición para recibir la documentación.

El 25 de octubre la concejala lo pidió por escrito a Urbanismo. Han pasado varios meses y esta mañana Esther Díez lo ha pedido de palabra en la junta de gobierno, en la que por cierto no ha estado el alcalde, Carlos González, por cuestión de agenda.

García dice no entender por qué no se entrega la documentación. Reconoce que no hay obligación, pero en aras a la transparencia que tanto pregonan pide que se entregue.

La portavoz de la junta de gobierno, Patricia Maciá, del PSOE ha dicho que no se oculta nada y la “transparencia está reglada”.

Y hemos preguntado también sobre si el informe de tráfico puede ser motivo suficiente para rescindir el contrato.

Antonio García dice que se “van a explorar” todas las posibilidades para intentar que el proyecto no se haga.

