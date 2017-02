La minuta millonaria del Canal de Isabel II en abogados privados

Ni utilizaron sus propios abogados, ni recurrieron al equipo jurídico de la Comunidad de Madrid, el paso de los años ha demostrado que en el Canal de Isabel II hubo, y hay, predilección por los grandes bufetes. Durante años, esa ha sido la práctica habitual en esta empresa pública, que depende de la Comunidad de Madrid. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso la Cadena SER, entre 2003 y 2016, el Canal de Isabel II facturó 12’5 millones de euros a casi 50 despachos de abogados, tanto nacionales, como internacionales.

A la cabeza de todos ellos, ‘Cuatrecasas’ cobraron más de 2 millones por asuntos relacionados con el “derecho mercantil, el derecho público y temas de urbanismo”, uno de los últimos encargos fue evitar el derribo del campo de golf de Aguirre, declarado ilegal por la justicia, tal y como ya adelantó esta emisora.

Pero entre el larguísimo listado de despachos de abogados que han trabajado para el Canal, no solo se encuentran prestigiosos equipos de letrados como ‘Garrigues’ – que ha facturado 1’6 millones por asesoramiento de “derecho laboral”-. En esa cartera de clientes, también nos encontramos con varias firmas que guardaron una íntima relación con el Partido Popular. Por ejemplo, ‘Eius’, este despacho en el que trabajaba el exministro de Justicia Michavila, recibió 287.000 euros por parte del Canal entre 2005 y 2009 – la Comunidad de Madrid no especifica en qué conceptos-. Casualmente, este despacho fue el mismo que ya fue contratado "a dedo" por el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, como ya contó la SER.

Pero el estrecho vínculo entre el Canal, el PP y los abogados no termina ahí. Hubo más. Entre 2013 y 2015, es decir, con Ignacio González como Presidente regional, esta empresa pública pagó 72.000 euros al despacho de ‘Rodríguez Ramos Abogados’ por asuntos de “derecho penal”. Esa es su especialidad. Y de hecho, también la conocen bien en Génova. Se trata del mismo equipo jurídico que asumió la defensa de varios políticos del PP imputados en la trama Gürtel como el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega o los diputados Benjamín Martín Vasco y Jesús Merino. Además, también llevó la defensa del Ayuntamiento de Madrid, contratado por Ana Botella, en el ‘Caso Madrid Arena’.

En el selecto grupo de bufetes a sueldo del Canal, también figura ‘Guio Abogados’. Esta firma se fundó hace año entre dos socios, también íntimamente relacionados con el PP, Francisco Guío y Miguel Blesa. Este despachó facturó al Canal 1’1 millones, entre 2007 y 2016, por asuntos relacionados con el “derecho tributario”.

Casualmente, la mayor minuta que ha pagado el Canal de Isabel II ha coincidido con los peores años de la crisis. Entre 2008 y 2013, esta empresa pública desembolsó 7 millones de euros. No es casualidad que las facturas se disparasen en esos años. En 2012, la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio González, intentó privatizar el Canal de Isabel II con la venta de un 49% de la compañía.

En estos catorce años, el Canal de Isabel II ha pasado por muchas turbulencias. Y por el camino se han gastado 12’5 millones de euros en abogados privados. Pero podrían haber recurrido al servicio jurídico de la Comunidad de Madrid. Ese derecho está contemplado en la Ley 3 / 99. La sorpresa es que desde hace casi 20 años, ningún Gobierno autonómico ha desarrollado los convenios necesarios para que se pueda ofrecer esa asistencia jurídica pública, como ya informó la Cadena SER.

Comentarios