Sampaoli: "Quiero que el estadio anime al equipo"

Jorge Sampaoli intenta mantener a su grupo al margen de los acontecimientos extradeportivos. El técnico insiste en la importancia del choque con el Villarreal, de volver a conseguir la victoria y de la posibilidad de contar, de nuevo, con Vitolo en el once.

Biris: “Lo desconozco. No lo he consultado. Yo, sinceramente, peco de desconocimiento en ese sentido. Es una pregunta más para los jugadores. Lo único que quiero es que todo el estadio esté alentando al equipo para tener mucha fortaleza en casa . No puedo juzgar algo que no sé. Lo que sí de cara al futuro se van a ir determinando historias que tienen que ver con factores con mucha importancia en el club por un grupo de gente que no está vinculada al Sevilla sino a la violencia. No puedo dar una opinión de algo que no conozco. Como entrenador sí que siento el apoyo de la gente que está en ese lugar y que tienen esa denominación. Si quitan eso será por algo grave, pero sí me sorprende la determinación".

Sistema defensivo: "Haber perdido el domingo nos complicó un poquito. Fue un partido atípico. El del domingo es muy difícil ante un rival directo. Tenemos que estar en nuestra mejor forma para mantener el nivel de los últimos encuentros. Con diez nos llegaron muy poco. Nos hemos defendido bien de distintas formas, con tres o con cuatro. No sé si es algo que condiciona la seguridad defensiva. Buscaremos la mejor forma para contrarrestar al rival de turno. No decidimos cómo defendemos. Depende del rival".

Derrota frente al Español: "Con uno menos buscamos y dominamos. En la segunda parte, más allá del cansancio, buscamos hasta que llegó el 3-1. No creo que haya cambiado la búsqueda con respecto a otros partidos que jugamos peor que el primer tiempo ante el Español".

