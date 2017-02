Solo 4 compromisarios de la provincia acudirán a la Asamblea General del partido

En Madrid, Ciudadanos celebra este fin de semana la cuarta Asamblea General. Un Congreso importante para el partido, que va a renovar sus estatutos y estructura para adaptarla a la política nacional y donde solo acuden 4 compromisarios de la provincia de Castellón, entre ellos ningún miembro del Ayuntamiento de la capital de la Plana ni de la Diputación.

Ciudanos es un partido, que nació en un ámbito autonómico, pero desde hace tres años forma parte de la política nacional. En las últimas elecciones municipales se convirtió en el tercer partido con más votos, por delante incluso de Compromís en el Ayuntamiento de Castellón.

Este fin de semana, Ciudadanos celebra su Congreso Nacional, en el que no estará presente la portavoz en la Diputación y concejala en el Ayuntamiento, Cristina Gabarda, quien se postuló para estar este fin de semana en Madrid, pero no recibió el respaldo de los militantes. No habrá ningún cargo de la institución provincial ni del Ayuntamiento de Castellón. Sí que estarán, en cambio la diputada en el Congreso por la provincia, Sandra Julià, la diputada autonómica, Merche Ventura, José María Mora, de Vinaròs y Carmen Elvira Miró, de Borriana.

Cabe recordar que Ciudadanos acumula una trayectoria polémica en la provincia. El partido apartó a cuatro de los cinco candidatos al Congreso elegidos en primarias. Más tarde, el único representante en el Congreso por la provincia, Domingo Lorenzo, dimitió y abandonó el partido. Además, la formación también decidió cambiar la portavocía en el Ayuntamiento de Castellón, que pasó de manos de Cristina Gabarda a Vicente Vidal quien actualmente ocupa el cargo.

