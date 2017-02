El pleno de A Coruña retira la confianza a Ferreiro

El pleno del Ayuntamiento de A Coruña ha rechazado la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos planteada por Ferreiro. El PSOE, clave para la gobernabilidad ha votado no, también el Partido Popular, lo que ha llevado a que la Corporación retire la confianza al Alcalde que, según la ley, queda en funciones. El BNG ha apoyado la confianza para Xulio Ferreiro. Se abre un mes para buscar candidato alternativo a través de una moción de censura. Si no se llega a plantear o si la supuesta moción no prospera, los presupuestos de la Marea Atlántica se aprobarían de forma automática. En el propio pleno tanto Marea como PSOE han dejado la puerta abierta a negociar en este mes. Ferreiro ha advertido a los socialistas que su falta de entendimiento abre la puerta a las políticas del PP.

El portavoz del PSOE, José Manuel García habla de confianza. Dice que el contador está a cero.

Rosa Gallego, PP, critica la falta de gestión y habla de desastre para la ciudad.

Avia Veira, del BNG, ha votado sí condicionado.

Con posterioridad a la sesión la portavoz del Partido Popular Rosa Gallego considera que la pelota sobre la posibilidad de plantear una moción de censura está en el tejado del PSOE. El concejal socialista José Manuel García ha declarado que no se han planteado presentar una moción de censura. Ferreiro se muestra abierto a seguir negociando con los socialistas.

El PSOE no se plantea presentar una moción de censura

Tras la sesión, el concejal del PSOE, José Manuel García, ha señalado que la presentación de una moción de censura no entra dentro de los planes del partido ni a corto, ni a medio plazo. Muestran su disposición a seguir negociando.

El Partido Popular tampoco entra a valorar una moción de censura o la conformación de candidato de un gobierno alternativo. Considera que la pelota está en el tejado del Partido Socialista.

