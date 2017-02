Quintero evita la debacle en el 90

JEREZ INDUSTRIAL C.F 4 - CHIPIONA C. F 3

El Jerez Industrial se impuso al Chipiona en el campo de La Juventud, en el encuentro correspondiente a la jornada vigésimo segunda de Primera Andaluza. Con el triunfo, los jerezanos se meten de lleno en la pelea por el ascenso, recortando a cuatro puntos su diferencia con el ahora nuevo líder, el Chiclana Industrial, que ganó al Trebujena.

Lo mejor de la tarde fue sin duda el resultado, lo demás casi para olvidarlo, porque no se pueden cometer tantos errores en un mismo partido y encima ganarlo. Demasiadas imprecisiones en defensa, demasiados nervios, demasiado miedo a perder y demasiado poco control del balón durante todo el encuentro, que terminó siendo escandaloso en la segunda parte.

El Jerez Industrial ganó a un equipo que llegaba a La Juventud de recibir ocho goles en la anterior jornada de liga. Más de uno pensó que la historia se podía repetir. Y es que el Jerez Industrial empezaría a sellar su triunfo en el primer cuarto de partido, con goles que llegarían muy pronto, tan pronto que el primero llegaría a los dos minutos. Un pelotazo largo desde atrás se lo terminaría comiendo uno de los centrales del Chipiona en el bote y acabaría con Mendoza ganándole la espalda y centrando a boca de gol para que Piñero sólo tuviera que empujarla. El gol acabaría siendo un presagio a la aciaga tarde que tuvieron ambas defensas. Paquín emularía poco después a su compañero y rival en un mal calculado bote del balón. Morlán no aprovechó el regalo disparando muy por encima de la portería defendida por Pablo. Uno que perdona y otro que no lo hace. Piñero aprovecharía un buen centro de López para empezar a poner tierra de por medio antes de echársela encima, que lo haría poco después. El gol del equipo de Pepe Torres llegaría justo después de que Piñero fallara una clara ante Ricardo, el portero del Chipiona, que salvó a su equipo con tras grandes intervenciones en la segunda mitad. El centro de Jonathan desde la derecha lo remataría Badín al fondo de la red. El rival se metía en el partido y no saldría de él ya hasta el minuto 90.

Las oportunidades se sucedían poco antes de acabar la primera mitad. López estrellaría el balón en el larguero tras rematar un buen centro desde la esquina. El guardameta del Chipiona se interponía en el camino de López que a punto estuvo de lograr el tercero. El colegiado, que se puso a la altura de los equipos con su rosario particular de errores no mostró cartulina amarilla al defensa Dani que ya sumaba otra de una jugada anterior en el derribo de López dentro del área. El delantero marcó el tercero para el Industrial, que seguía empeñado en dejar peligrosamente abierto aún el partido. Ya con el 45 cumplido, Morlán marcaría el segundo para su equipo. Era una falta frontal, muy lejana que encontró la colaboración del portero con un inoportuno resbalón. Así acabaría la primera mitad.

En la segunda mitad estiró líneas el Chipiona, no le quedaba otra. En la reanudación el primer aviso serio fue para los de Torres. Morlán, aprovecharía otra imprecisión de la defensa para colarse entre los centrales y asomarse con serio peligro por el balcón del área. Por suerte, el ex xerecista cedió a su compañero Bonilla en lugar de encarar al portero y perdió la vez. Mendoza tuvo una clara a los diez minutos cuando, con el balón botando en la frontal y el portero adelantado, no acertó con un remate que parecía fácil. El Jerez Industrial se quedaría con un hombre menos por la expulsión de Vega con doble amarilla. Mendoza probaría fortuna en una falta desde la frontal, pero Ricardo se elevó para evitar el cuarto del conjunto de Mendoza. En el minuto 28 llegaría el empate. Vito clavó en la escuadra una falta desde la frontal del área.

El partido ya llevaba mucho tiempo roto. El Jerez Industrial había perdido el control del centro del campo y las idas y venidas de unos y otros se repetían con mucha frecuencia. Cuando todo parecía que acabaría con reparto de puntos y de imprecisiones, llegaría el tanto de la victoria obra de Quintero, que con un espléndido remate de cabeza ponía por delante y ya de manera definitiva a su equipo en el marcador. Lo mejor, sin duda la victoria. Lo peor, los nervios y las concesiones que dio un equipo que pelea por el ascenso y que el domingo que viene se verá las caras con el Balón, que seguro no perdonará como lo hizo en La Juventud el Chioiona.

