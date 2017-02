El Xerez DFC vence, pero sigue sin convencer

XEREZ DFC 3 - C.D PINZÓN 0

Llegaba el Xerez a este partido con la necesidad de ganar tras conocer el resto de resultados de la jornada y poder dar un golpe encima de la mesa de la lucha por el ascenso. Era necesario empezar a sumar de tres en tres y los de Juan Antonio no podían dejar escapar los puntos en un partido en el que se enfrentaban a uno de los equipos más débiles de la categoría.

El partido comenzó con mucho respeto por parte de ambos equipos. Ninguno de los dos quería cometer errores, pero la calidad de los locales se notaba. Orihuela y Barba querían llevar el ritmo, manejar el partido. Dio el Xerez el primer susto a los siete minutos con un balón largo a Cuenca que no acertó a rematar. En la jugada siguiente, Tamayo entró por el carril diestro, apuró a línea de fondo y su pase atrás lo aprovechó Biri para batir por bajo al guardameta visitante y hacer el 1-0. Se ponía el partido plácido desde muy pronto para los locales. Estuvo cerca de llegar el segundo antes de los veinte minutos tras una buena jugada de Biri por derecha, pero Cuenca no acertó a rematar bien su centro. Posteriormente fue Biri el que no acertó a rematar bien un centro de Adri Domínguez desde la derecha. El Pinzón intentó llevar peligro y se fue estirando a medida que avanzaban los minutos. Antes de llegar a la media hora, un buen centro de Alberto Garrocho desde la derecha lo despejó Borja Perea a córner en el área pequeña.

El segundo tiempo comenzó siendo más de lo mismo. El Xerez intentaba llevar la manija del partido en los primeros minutos y enviar balones a su delantero, Javi Tamayo, que se desesperaba arriba sin rascar bola. Con el paso de los minutos el Pinzón no se arrugó y fue haciéndose con un poco más de protagonismo en el partido con ocasiones claras. Cata hizo una buenísima jugada por la izquierda y metió el balón para Negrete que remató solo en el segundo palo, pero su disparo lo sacó a bocajarro Edu Villegas. Respondió el Xerez poco después con un zapatazo de Copero al poste desde la frontal del área. Llegando ya a la recta final del partido un buen centro de Biri acabó en gol en propia puerta de Fernando Guisado tras un mal despeje. Quedaban algo más de 15 minutos y el partido parecía ya sentenciado. Antes de llegar al 80 el árbitro pitó penalti a Javi Tamayo tras un agarrón del defensa del Pinzón que transformó el propio Tamayo con un lanzamiento certero al centro de la portería. A partir de aquí, poca historia tuvo el partido.

La semana que viene los de Juan Antonio visitarán al Viso buscando una tercera victoria consecutiva que les asiente en los puestos de arriba para acabar luchando a final de temporada por el ascenso de categoría.

FICHA TÉCNICA:

Xerez Deportivo FC: Edu Villegas, Antonio (Padilla, 66'), Borja, Joaqui, Adri Domínguez, Biri, Barba, Orihuela, Cuenca (Copero, 60'), Caballero (Benítez, 80') y Tamayo (86').

CD Pinzón: Cristian (Lobo, 46'), Moi (Germán, 80'), Anarte, Catalín (Víctor Sánchez, 80'), Josemari, Garrocho (Cabeza, 85'), Joaquín (Pedro Payán, 73'), Rubén Negrete, José Mier, Sergio Sánchez y Fernando Guisado.

Goles: 1-0: Biri (8'); 2-0: Fernando Guisado (p. p.) (72'); 3-0: Tamayo (p.) (79').

Árbitro: David del Río Lozano. Amonestaba a Antonio, Josemari, Anarte y Fernando Guisado.

