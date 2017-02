"Muchos terminan ahorcados o se les pega un tiro"

Por su dignidad y "porque no tienen voz", centenares de personas se han dado cita en Sol junto a sus perros y han marchado hasta Cibeles para protestar por el uso canes en la caza. La protesta no se ha centrado tan solo en el uso, también en el abandono, maltrato o muerte que sufren estos animales cuando ya se hacen mayores y no valen para cazar.

"Hay perros que se tiran a los pozos, que acaban ahorcados o que son intoxicados con lejía", señalaba David Zurdo, portavoz de la plataforma No a la Caza, que ha sido la organizadora de la concentración. Y se quejaba de que España sea "el único país de la Unión Europea que todavía permita esta modalidad de caza" y que esté siempre "a la cola en materia de defensa de los animales".

Con un minuto de silencia en memoria de todos los perros asesinados y con un poema dirigido a los cazadores y que daba voz a los galgos, podencos y resto de razas, comenzó la marcha. "Ángeles con alas son quienes a los animales ven que seres vivos son, como los árboles y las personas; que ayudan a través del amor a transformar todo el dolor", se escuchaba segundos antes de que arrancaran los aplausos.

A la manifestación no solo asistieron miembros de la plataforma, también particulares y representantes políticos de Equo y Pacma. Además, contando con Madrid, 25 ciudades de toda España han sido las que se han sumado a la causa.

Comentarios