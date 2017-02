Maeztu reclama que la Feria sea más accesible a personas con movilidad reducida

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, da un toque de atención al Ayuntamiento de Sevilla para que garantice el acceso a la Feria de Abril de las personas con movilidad reducida. En una resolución le recomienda que adopte las medidas oportunas para que las casetas se adapten a la normativa sobre accesibilidad de este colectivo.

En primer lugar, le pide que, en cumplimiento de la ordenanza municipal de esta fiesta, inspeccione las casetas de tres módulos para comprobar si cuentan con aseo adaptado y que, en caso contrario, adopte las sanciones que corresponda. Le solicita a continuación una relación de las que ha impuesto en los dos últimos años.

En sus recomendaciones, va más allá y le solicita que adapte esta ordenanza a la normativa andaluza en materia de accesibilidad a las infraestructuras (decreto 293/2009), con lo que "se podría obligar a las casetas de menos de dos módulos a la adaptación de sus aseos en las que la superficie lo permita y se contemplarían otras iniciativas alternativas para dotar de mayor número de aseos adaptados al recinto ferial".

Con esta modificación de la ordenanza, se debería al mismo tiempo, según este organismo dirigido por Maeztu, garantizar las condiciones de accesibilidad al recinto ferial, tanto en lo que se refiere a los itinerarios peatonales, como a los accesos a las casetas así como las condiciones de información, comunicación y señalización.

En lo que se refiere a la Semana Santa, le pide a la administración local una información completa sobre las actuaciones realizadas para que se respete el espacio reservado en las tribunas y palcos, según precisa el Reglamento Andaluz de Accesibilidad, para personas con discapacidad.

Denuncia de un particular



Esta resolución se produce a raíz de la queja de un particular que denunció a finales de 2012 que el Ayuntamiento no cumplía la normativa en materia de accesibilidad durante las Fiestas Mayores en la capital. La oficina del Defensor se ha puesto en contacto hasta en dos ocasiones con el Consistorio, desde el año 2013 durante el mandado de Zoido, y la última respuesta del gobierno actual sigue sin satisfacer a este organismo. La considera "tardía" e "incompleta" porque, entre otras cosas, "no se concretan las inspecciones para sancionar los incumplimientos".

Maeztu comparece este lunes en el Parlamento para hablar del proyecto de ley de Discapacidad en la ronda de consultas de los agentes sociales. Ha mostrado recientemente su preocupación por las dificultades de este colectivo para acceder al deporte y al ocio. Y en este sentido le ha remitido unas reflexiones, en la línea de las recomendaciones al Ayuntamiento de Sevilla, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que esta institución ha remitido a los gobiernos locales.

