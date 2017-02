No pudo ganarle el Sevilla al Villarreal en la matinal del domingo y las posibilidades por ganar esta Liga disminuyen sensiblemente. El uno de seis sumado en las dos últimas jornadas ha supuesto un frenazo en seco para la tropa de Sampaoli, quien ya insinuaba en la rueda de prensa postpartido que pelear por el campeonato se ha puesto casi imposible. Queda Liga, desde luego, pero a esas alturas de la clasificación no se puede tropezar mucho y aunque el Sevilla sólo está a tres puntos de la cabeza, esos dos partidos menos que ha jugado el Real Madrid puede suponer una diferencia casi definitiva.

El encuentro comenzaba con una jugada muy polémica en el minuto 1, como en Barcelona la semana pasada. Undiano Mallenco no señala como penalti un clamoroso agarrón a Jovetic. Un penalti que no admitía duda alguna, al contrario del que sí le pitaron en contra la semana pasada. Cierto es que Undiano Mallenco, un mal árbitro que pita siempre a favor de corriente y con afán por que no pase nunca nada en el terreno de juego, debió enterarse en el descanso del penalti que escamoteó al Sevilla y luego pitó otro que no fue nada más arrancar el segundo tiempo.

Futbolísticamente, el Sevilla no jugó un buen partido. Al menos no al nivel que acostumbra en casa. Y sin embargo, Asenjo, el buen portero del Villarreal, fue el mejor del partido, con dos paradas de enorme mérito -en especial, una que le hace a Iborra en un cabezazo de éste cuando el partido encaraba su recta final- y el penalti que le detuvo a Nasri, muy mal lanzado por éste, todo hay que decirlo.

El Villarreal también tuvo sus ocasiones -clarísimas, además- pero perdonó. Especialmente en un mano a mano de Adrián, que partía en fuera de juego, pero que tras superar a Sergio Rico en la salida mandó incomprensiblemente la pelota fuera con toda la portería para él. En la recta final, los de Escribá, un equipo con jugadores de calidad, se comportó como un equipo menor perdiendo balones continuamente y posibilitando las jugadas de ataque del Sevilla una y otra vez. Pero era el día de Asenjo.

Parece que a los de Sampaoli no les sienta bien disputar un sólo partido a la semana y sí estar inmerso en la vorágine de tener que jugar cada tres o cuatro días. Con un once inicial plagado de futbolistas de mucha calidad y características ofensivas -hasta reapareció Vitolo, que notó la inactividad de las últimas semanas- acabó con la excelente racha de victorias en Liga esta temporada en Nervión, sólo rota anteriormente por el Barcelona. Ganar el campeonato español vuelve a sonar como algo utópico. Y es que, a esas alturas, tropezar dos veces seguidas supone dar un frenazo en seco del que es difícil volver a recuperarse.

FICHA TÉCNICA

Sevilla (0): Sergio Rico; Mariano (Pablo Sarabia, minuto 62), Mercado, Rami, Lenglet, Vitolo, N’Zonzi, Nasri, ‘Mudo’ Vázquez (Iborra, minuto 76), Jovetic (Vietto, minuto 72) y Ben Yedder.

Villarreal (0): Asenjo; Mario, Vonera, Víctor Ruiz, José Ángel, Bruno Soriano, Rodrigo, Jonathan dos Santos, Samu, Castillejo (Cheryshev, minuto 65), Manu Trigueros (Rukavina, minuto 88) y Adrián (Bakambu, minuto 72).

Árbitro: Undiano Mallenco, navarro. Cartulinas amarillas para Nasri, Bruno Soriano, Mercado y Mario.

