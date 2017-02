El EACC inicia un ciclo de documental musical

Comisariado por el crítico musical y periodista valenciano Eduardo Guillot el ciclo propone, a través de la proyección de doce documentales, un acercamiento al llamado rockumental . Cuyo auge en los últimos años responde a razones tanto económicas, producciones de bajos presupuestos rodadas con pequeños equipos digitales, como la demanda por parte de una nueva generación adicta a la nostalgia y al pasado de la cultura popular actual. Todo ello abastecido por al aumento de las posibilidades de exhibición.

De este modo cabe entender el documental musical como una realidad viva y multiforme, que atraviesa uno de los mejores momentos de su aún breve trayectoria, producto de su particular predisposición para convertirse en terreno de investigación de nuevos modelos narrativos, al dotarse de un carácter mutante y en constante evolución.

El ciclo se completará entre otros con títulos como: Heart of a dog, de Laurie Anderson; Somos Lengua, deKyzza Terrazas o One More Time with Feeling, de Andrew Dominik.

Las proyecciones se realizarán semanalmente los martes y jueves a las 20.00 h,. La entrada es libre, con un aforo limitado a 40 personas

