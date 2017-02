A confianza é a cuestión

Na mañá do sábado viviuse en María Pita un dos plenos máis decisivos da lexislatura. O goberno ligaba á aprobación dos orzamentos a súa propia continuidade. Como os orzamentos non foron aprobados polos dezaseis votos sumados dos grupos popular e socialista, a oposición dispón agora dun tempo para presentar candidatura á alcaldía. De non haber candidato ou candidata, ou de non acadar a maioría necesaria, o goberno de Xulio Ferreiro seguiría e cos orzamentos aprobados.

Máis aló da simplista lectura aritmética cómpre unha lectura política. O gran protagonista foi e será o Grupo Socialista. O seu portavoz no pleno foi incapaz de explicar xa non só o exercicio de deslealdade e unilateralidade que rompeu as negociacións en curso. Tampouco explicou a falta de achegas para unha nova gobernanza da cidade que encarna o equipo de Ferreiro e, o que é peor, non explicou os motivos que levan ao Grupo Socialista a deixar á cidade sen orzamentos durante varias semanas máis. Coas consecuencias que implica.

Polo que sabemos, o Grupo Socialista non pensa facilitar un goberno alternativo, agocha no seu interior voces moi incómodas coa votación concordante co Partido Popular, unha votación que nas súas bases tampouco é entendida nin compartida unanimemente.

O Grupo Popular non parece asumir que non goberna nin gobernará a cidade esta lexislatura e apúntase a un relato tremendista e nada críbel da realidade da Coruña logo dunha pésima xestión que o fixo retroceder de 14 a 10 concelleiros e concelleiras por non falarmos da desaparición política de Carlos Negreira. Pola súa parte, a concelleira do BNG mantivo a súa confianza no goberno a quen esixiu un maior cumprimento de medidas e compromisos.

Así as cousas, se ninguén parece saír vitorioso vai ser o Grupo Socialista quen teña que rectificar a súa posición. Non sabemos o prezo que terá que pagar. Nin quen será o seu voceiro ou voceira. Nin como pensa saír do proceso interno conectado co ámbito galego e español.

A Marea Atlántica fíxose sentir, primeiro firme e unánime na súa Rede, logo nas redes sociais e finalmente dentro e fóra do pleno, apoiando as decisións do goberno e do seu alcalde. Entendendo primeiro as razóns e logo os riscos da cuestión de confianza. Consciente de que o goberno municipal, como todos os gobernos democráticos, ten preparadas as maletas desde o primeiro día.

A confianza era e seguirá sendo a cuestión. Sen esa confianza, a lexislatura camiñará con dificultades e será menos produtiva. O goberno precísaa non só para aprobar uns orzamentos senón para gobernar en plenitude e para proxectar a cidade do porvir. O Grupo Socialista, resolvidas as súas coitas internas, debe escoller. Ou seguir pondo paus nas rodas ao goberno da Marea ou establecer unha clara liña vermella que signifique compromiso coa cidade e os seus inequívocos intereses. Confiamos que aconteza isto último. Polo ben da cidade.

