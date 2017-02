El PP pide explicaciones por un "asesor del departamento de Limpieza"

El Partido Popular pide explicaciones por el trabajo que realiza el que llaman "asesor del departamento de Limpieza". El portavoz adjunto, Vicente Granero, señala que es un trabajador de Urbaser, pero que tiene despacho en el Ayuntamiento, junto al del concejal.

Añade que en horario de trabajo acude a ruedas de prensa, como la que se hizo hace unos días para presentar la campaña de recogida de excrementos de animales, o a firmar convenios con el Ayuntamiento en calidad de presidente de la Federación de Vecinos.

Los populares piden explicaciones sobre esta situación de Bernardo Sánchez para determinar qué funciones hace en el Ayuntamiento, ya que según dicen no aparece en la relación del personal de confianza del Portal de Transparencia.

Vicente Granero considera "irregular" esta situación por lo que pide explicaciones al equipo de gobierno.

Contestación

El concejal de Limpieza habla de "difamación gratuita muy grave". Héctor Díez afirma que Bernando Sánchez no trabaja en el Ayuntamiento, no tiene despacho y no cobra del consistorio. Añade que desde 2004 trabaja en Urbaser y hace labores de coordinación con el departamento de Limpieza en el Ayuntamiento. Díez pide a Granero que rectifique y abandone la espiral de crispación porque está "demostrando que tiene algún tipo de problema".

