Los nichos de las últimas plantas del cementerio de Monóvar ya se pueden utilizar

La ampliación del cementerio municipal de Monóvar dio solución a las necesidades que en la fecha existían y, actualmente, se dispone de suelo suficiente, así como de nichos vacíos para prolongar su uso durante muchos años más. No obstante, los grupos de nichos que se proyectaron y se ejecutaron alcanzaban las cuatro alturas, con previsión ahorrar y mejorar en disponibilidad de suelo. Sin embargo, la última de las plantas de estos grupos de nichos no podía ser usada porque no se disponía de la maquinaria necesaria y adecuada para proceder a los enterramientos en esta altura.

Ante la inaccesibilidad y el riesgo para los trabajadores, se tomó la decisión de no hacer uso de dichos espacios. Ahora se ha invertido una partida que supera los 20.000 euros para comprar la maquinaria adecuada para los más de 50 nichos de esa altura. Además, se tienen previstas más adecuaciones en la zona. Acciones encaminadas a la mejora de accesos y de la parte de almacén de la parte antigua. Verónica Amat, edil del área.

