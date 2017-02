Nobile Capuani: "Poveda sigue pero debe asumir su papel"

Nobile Capuani, cabeza visible del grupo inversor recién llegado a la Junta Gestora del C. D. Eldense, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para argumentar, documentación en mano, su tortuoso paso por el Jumilla donde, a tenor de lo que ha explicado, ha sido víctima de “una sucesión de engaños y estafas” cuyo importe supera los 200.000 €.

El italiano ha comenzado excusando su no presencia pública antes “porque nos hemos dedicado a trabajar para que mis amigos italianos vengan al Eldense y caminemos juntos”.

Ha lamentado que su paso por el Jumilla hubiera estado “rodeado de muchas sombras” desde que llegó porque al presidente del Jumilla le hicieron una moción de censura ya que “hacía cuatro meses que ese hombre no aparecía por allí y no pagaba las nóminas”. Nobile ha enseñado documentos en los que, aparentemente, justifica el dinero invertido en el club murciano desde que llegó.

Uno de los litigios más importantes que mantiene de esa etapa es con el entrenador Josico, Nobile Capuani asegura que cuando llegó al club jumillano le aseguraron que “al entrenador le pagaba un sponsor por lo que no tenía contrato con el club”. El inversor italiano ha mostrado copia del documento en el que, presuntamente, se falsificó la firma del anterior presidente de la entidad para estamparla en un contrato“por la cantidad exorbitante de 160.000 € por dos años en el que figuraba una fecha rectificada”.

Pero los problemas de Nobile Capuani, según ha explicado hoy, no acabaron con esa reclamación. Se puso en manos de un abogado madrileño y cuando se dio cuenta, “el compromiso que me hizo firmar el abogado Francisco Serrano me apartó de la presidencia del Jumilla”.

En lo que se refiere a su llegada a Elda, el italiano ha manifestado haber conocido “personas interesantes e importantes” adelantando que tiene un proyecto grande para el club por lo que “no quiero perder esta oportunidad”.

Sobre la presunta destitución de José Antonio Poveda como técnico de la primera plantilla deportivista, Capuani ha insistido en que no se ha producido su cese aunque sí se le llamó para mostrarle el malestar por no haber compartido sus decisiones con Filippo di Pierro matizando que “Poveda debe saber que es un trabajo en equipo en el que él no puede tomar decisiones por su cuenta como hizo en Sagunto”.

Nobile Capuani espera a Poveda mañana “en su puesto de trabajo”.

El alegato de Nobile Capuani ha concluido adelantando que se va a hacer un concurso en los colegios para diseñar una mascota del club, un Torneo del Zapato, un stage en colaboración con el Elda Industrial y la presentación en unas bodegas de Villena sin menoscabo de otra que se hará en Elda.

