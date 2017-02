"Hemos dado un paso más, pero tenemos que seguir creciendo como equipo"

El Jerez Industrial ha recortado distancias con respecto al líder, que ahora es el Chiclana Industrial, que venció al Trebujena el domingo. Son cuatro puntos los que les separa de ese primer puesto de la liga. Con un largo camino aún por recorrer hasta la conclusión del campeonato, el equipo de Jesús Mendoza presenta su candidatura, aunque no pueda presumir de juego.

No al menos por lo que se vio ante el Chipiona en La Juventud. Demasiadas concesiones en un partido bien controlado en sus primeros veinte minutos, e incomprensiblemente empatado hasta el minuto noventa. Desaciertos en ataque, imprecisiones en defensa, lo cierto es que el partido se ganó pero se pudo haber esfumado. “Hoy nos dan lo que otras veces nos quitaron”, recordaba el técnico jerezano las no pocas veces que al equipo se le escapó algún punto en los últimos minutos de un partido. Para Mendoza lo importante “era ganar, dar un pasito más, porque era una jornada importante por los resultados que se habían dado, lo que espero es no sufrir tanto el próximo partido y si es así, al menos que sea con una victoria”.

Al Jerez Industrial le faltó el domingo rematar al contrario mucho antes, cuando lo tenía contra las cuerdas en el primer cuarto de partido, pero se relajó y todo el camino andado, lo empezó a desandar con muy poco fútbol y con demasiados fallos. Pero el motivo no hay que buscarlo en la presión sobre el futbolista que, por fin, ya se ve cerca de la cabeza: “No es por presión, a veces las cosas no salen como nos gustaría”, recordaba el entrenador.

El próximo domingo el Balón de Cádiz, cuarto clasificado y difícil rival para un equipo que necesita mejorar para afrontar con garantías un partido tan exigente como éste. Vega, expulsado ante el Chipiona, no podrá jugar este encuentro.

