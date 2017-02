Abel Caballero: "El Madrid me ha decepcionado"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado en La Graderia de SER Catalunya que "el Madrid le ha decepcionado" por la polémica de Balaídos. "Yo creo que en temas de esta envergadura todos debemos cooperar y no decir cosas absurdas, por ejemplo, que enviaban operarios a hacer la obra", se ha quejado.

"La ley no permitía trabajar en esas condiciones", ha asegurado, reiterando que ha quedado decepcionado por la actitud del club blanco. "Me da igual que sea el Madrid o el sursuncorda, prima la seguridad de la gente", ha dicho.

"No entiendo cómo pretendían jugar. No sé por qué el Madrid actuó así. No hablé con Florentino ni con nadie más que el presidente del Celta. Algunos, cuando no logran imponer su voluntad, inventan cosas", se quejó Abel Caballero.

"Hablaban de calendario: el Celta también tiene un calendario. Nosotros estamos en tres competiciones y ellos en dos", dijo el alcalde de Vigo.

