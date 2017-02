"Habría que pedir disculpas al Servicio de Urología del HUCA", dice el PP

“Habría que pedir disculpas al Servicio de Urología del HUCA”, reconoce el diputado del Partido Popular, Carlos Suárez, tras cerrar la fase de comparecencias la Comisión de la Junta General que investiga las listas de espera quirúrgicas en la sanidad pública asturiana. El parlamentario cree que se ha cuestionado de forma injustificada a profesionales por parte del grupo de Podemos que, según dijo, sólo ha buscado titulares. A pesar de ello, cree que la Comisión sí ha servido para constatar que se han ocultado y maquillado las listas en 2014 por mero interés político, para “ocultar el desastre”.

El Partido Popular ha adelantado ya sus conclusiones: se muestra "decepcionado", porque la Comisión no ha servido para entrar en el análisis de causas y soluciones, pero tampoco cree que no haya servido para nada. Carlos Suárez cree que se ha comprobado que ha habido "ocultación y maquillaje por razones políticas" y no técnicas, como se ha dicho desde el Gobierno, lo que atribuyó a un "intento político de mostrar la catástrofe de las listas de espera por esa época, para lo que se dejaron de publicar", afirmó.

A pesar de ello, se mostró "decepcionado" porque la Comisión no haya podido entrar en el análisis de las causas o aportado soluciones. Culpó directamente a Podemos, cuyo diputado, Andrés Fernández Vilanova; preside la Comisión. Suárez dice que este grupo no tuvo otra intención que montar "un circo para obtener titulares", en vez de llegar al fondo de los asuntos. En ese “circo” inscribió afirmaciones de Fernández Vilanova como los supuestos tratos de favor en las listas de espera a cargos del Principado o la supuesta pérdida de riñones procedentes donación. En este punto, se quitó el terno de diputado y se puso la bata de médico, al ser preguntado de forma directa si habría que pedir disculpas al Servicio de Urología del HUCA: "como político, no le voy a contestar. Mi opinión personal es que sí. Creo que se ha sido injusto con los profesionales, se han dicho cosas que han sido desagradables y que no me parecen justas para los profesionales", respondió.

El parlamentario del PP considera que podrían haberse ahorrado buena parte de las 99 comparecencias en un proceso “largo y tedioso”, pero no cree que la Comisión haya sido una pérdida de tiempo.

