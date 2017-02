La cuestión de confianza y los presupuestos de A Coruña

El tacticismo y el corto plazo hunden los ideales y las ideas. Vivimos la semana posterior al pleno en el que Ferreiro planteó la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos, un fin en sí mismo para algunos, el propio pleno. La nueva política se atasca en lo esencial si no es capaz de crear lazos, desarrollar proyectos y hacer real lo posible en colaboración, si es necesario, con el oponente. Y para eso se necesita ceder, pactar y mayorías suficientes. Ayer, en el primer pleno tras la retirada de la cuestión de confianza, el PSOE tendió la mano a la Marea para llegar a acuerdos. Mejor haberse abstenido en la cuestión de confianza y permitir entonces que los presupuestos se pusieran en marcha un mes antes. No es fácil negociar en medio de un ambiente de desconfianza y cortoplacismo por las dos partes abocadas a entenderse. En medio, y al margen de los patriotas de partido de cada bando, se encuentra la ciudadanía asombrada, que va de su corazón a sus asuntos, y necesita que los presupuestos engrasen el engranaje que hace que se mueva una ciudad. En medio también una realidad, para sacar adelante proyectos que mejorarán nuestra vida como el área metropolitana, la fachada marítima, u otras cuestiones esenciales se necesitan mayorías suficientes en el pleno municipal. Y eso se consigue no exigiendo adhesiones a ciegas, si no negociando.

