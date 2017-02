Los daños del temporal no afectan a la estructura del Estadio, según arquitectos de la UDC

Los arquitectos responsables del informe sobre el estado del Estadio de Riazor y las condiciones de viabilidad del proyecto de reparación de las instalaciones aseguran que lo que ha ocurrido estos días no afecta a la estructura del Estadio, sólo al material de cobertura. Explica que la estructura está en un estado de deterioro por el paso de los años que puede solventarse pero insiste en que el temporal no ha cambiado la situación más que en la cubierta, que es reparable en el corto plazo. Javier Estévez, uno de los arquitectos autores del estudio.

Los tres arquitectos que realizaban el proyecto, junto a Javier Estévez, Juan Pérez Valcárcel y Féliz Suárez, señalan que las obras de reparación eran viables desde un punto de vista técnico y económico, lo que no quiere decir que fueran la mejor opción. No llegaron a estudiar la posibilidad de ir a una renovación total, que es la que ha elegido el gobierno de la Marea. Son dos catedráticos y un profesor de estructuras de la Escuela de Arquitectura. El PP sigue decantándose por el proyecto de reparación, no de reforma, y ha pedido este informe hoy mismo al gobierno de la Marea.

Los conservadores aseguran que ya han solicitado el informe con anterioridad sin que hayan podido estudiarlo. Explican que el gobierno local les facilitó la posibilidad de consultar el informe pero no de facilitarles una copia que era su pretensión. Tampoco han recibido los escritos por los que el gobierno local negó la suspensión de las obras planteada por la empresa, que solicitaron en su día. El pleno ha rechazado la petición de dimisión a Xulio Ferreiro realizada por el Partido Popular por el mal estado del Estadio. Un rezhazo que se ha producido gracias a la abstención de los socialistas. Marea y BNG han votado en contra.

