Rayos y centellas

Este fin de semana la meteorología en Coruña fue muy de acorde con el clima político. Cayó un rayo en la Torre y otro en María Pita. El primero vino con trueno, el segundo con moción de confianza.

Xulio Ferreiro, o como dicen en Madrid: Suyo Ferreiro, con "ese" e "y griega", se sometió a una moción de confianza ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE, que a su vez no consiguen ponerse de acuerdo entre ellos para regocijo del PP que está de acuerdo en algo básico: que mientras los demás no estén de acuerdo a ellos les va bien.

Total, que la moción de confianza salió a pagar, como la mayoría de nuestras declaraciones de la renta. PP y PSOE votaron no y ahora mismo el gobierno de la Marea en María Pita está en funciones. Un gran catapum sonó en el ayuntamiento el sábado al mediodía. Ahora PP y PSOE tienen un mes para presentar una moción de censura, aunque según han dicho no lo van a hacer. Pasado un mes, los presupuestos se aprobarán de forma automática.

A ver si lo he entendido bien y corríjanme si me equivoco: A) El PSOE dice no a los presupuestos. B) La Marea convoca moción de confianza. C) El PSOE vota no a la moción de confianza. D) Si en un mes no presentan una moción de censura se aprueban los presupuestos y el PSOE dice que no va a lanzar una moción de censura.

Conclusión: Seguimos sin prespuestos un mes más y además se monta la de San Quintín en el ayuntamiento, los medios de comunicación y la ciudadanía, que por si no lo saben, somos nosotros.

Pues desde la más pura ignorancia: no lo entiendo.

En paralelo a todo este sindiós, la cubierta de Riazor vuela y se suspende el partido del Dépor por las inclemencias. Por cierto, también se suspendió el partido del Celta en Balaidos, aunque según cierta cadena de televisión, Riazor está en Vigo y Balaídos en Coruña. Qué más da, si Galicia es toda igual. Marisco, pulpo y muñeiras hay en toda la comunidad, ¿no? Pues pon los estadios donde te de la gana en el mapa, que esta gente no se entera.

Y por si fuera poco, justo cuando la gala de los Goya del sábado noche estaba "on fire" (sí, ya se que fue un tostón) pues ¡catapum!, cae un pedazo de rayo en la Torre de Hércules y funde su faro. Toda una alegoría climatológica para culminar un fin de semana convulso en la ciudad.

Esa luz de la Torre de Hércules, la que guía a los descarriados, apagada. Riazor, el placebo de masas, sin poder ejercer sus poderes curativos. Y María Pita, el sitio donde se supone que pasan las cosas, parada hasta que se resuelva el guirigay presupuestario.

La tormenta perfecta, señora. Qué duda cabe.

