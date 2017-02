12F: Consenso en la reivindicación por el tren

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha destacado este martes la necesidad de que la conexión ferroviaria granadina sea "una prioridad" en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas después de que este pasado lunes por la noche la Mesa del Ferrocarril, en la que están integrados instituciones, partidos políticos y colectivos sociales, analizara la información facilitada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su última visita a la provincia para analizar el estado de las obras para la llegada de la Alta Velocidad.

Cuenca ha incidido en el "consenso de toda Granada" en torno a la "exigencia" para que "nos den respuestas claras y convincentes sobre por qué no tenemos ya las conexiones ferroviarias".

"El consenso es total y absoluto y, por tanto, lo que queremos es que el Ministerio de Fomento entienda que Granada es prioritaria" en un momento en el que están en "elaboración" los Presupuestos Generales del Estado, ha explicado Cuenca para quien "es intolerable" esta situación.

"Vamos a defender la recuperación de las conexiones ferroviarias lo antes posible", ha añadido.

Asimismo, el regidor granadino ha recordado que "el compromiso del ministro" de Fomento fue que en un mes se convocará la comisión de seguimiento de las obras del AVE.

Ha vuelto a pedir, en este sentido, "compromisos por escrito de cómo se va a soterrar el AVE a su llegada a la ciudad" y "que nos digan realmente si se puede o no se puede técnicamente, con datos", recuperar la conexión por Moreda de tal modo que se pueda "iniciar un proceso real con documentación para que no haya más dudas, para que no nos sintamos más mareados".

La Mesa del Ferrocarril apoya la convocatoria de las plataformas cívicas 'Granada en Marcha' y 'Marea Amarilla' para una nueva manifestación el próximo domingo 12 de febrero a las 12,00 horas desde Estación de Andaluces hasta Puerta Real para seguir reclamando "el fin del aislamiento ferroviario, la entrada del AVE soterrado a una estación igualmente soterrada, así como la construcción de la Variante Sur de Loja".

Comentarios