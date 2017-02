Gran actuación del Indeso Bike Jerez en Medina

Trazado complicado con muchas subidas y bajadas y fango, mucho fango por culpa de la lluvia que no había cesado en toda la noche. El Indeso Bike Jerez afrontaba una mañana muy difícil en el III Rally Ciudad de Medina Sidonia, pero se volvió a casa con nada menos que cuatro pódiums. Elena Rodríguez y Javi Carrasco ganaron en categoría junior y Judith Díaz y Julia Sánchez fueron terceras en categorías junior y cadete respectivamente.

Elena Rodríguez salió en su prueba observando un poco lo que hacían sus rivales. Tanteando un terreno complicado hizo las primeras subidas con relativa tranquilidad hasta que decidió atacar y dar el hachazo a su rival. Después de eso el ritmo de la ciclista jerezana aumentó hasta dejar a la segunda clasificada a más de dos minutos y medio. La carrera de Javi Carrasco, por su parte, tuvo poca historia. El ciclista jerezano salió muy fuerte y consiguió una ventaja muy considerable con sus rivales en apenas media vuelta. “Hice la primera vuelta casi a tope para ver cómo respondían las piernas, en la segunda me vine un poco abajo, pero en la tercera volví a un ritmo altísimo”. A pesar de haber conseguido una diferencia de tres minutos con el segundo clasificado, Carrasco hacía autocrítica. “He sufrido a la hora de hacer los cambios de ritmo en las subidas, no me respondían bien las piernas. Tengo que trabajarlo más en los entrenamientos”.

Dani Ramos, entrenador del Indeso Bike Jerez, declaraba al final de la mañana que se volvían “contentos porque las sensaciones han sido muy positivas y vamos sumando poquito a poco”. Además, quiso destacar la actuación de otros ciclistas como Sergio Buendía y Paula Sánchez, cuartos en categoría cadete masculino y femenino, y Sergio Castro, el veterano del equipo, que hizo una muy buena carrera en categoría sub 23. En categoría cadete Daniel Fernández fue sexto y Samuel Márquez duodécimo, mientras que en junior Xavi Díaz fue séptimo, Miguel Gil undécimo, y Francisco Valiente y Daniel Argiz acabaron decimotercero y decimocuarto respectivamente, este último tras sufrir una caída que le hizo perder mucho tiempo.

