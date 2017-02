El PSOE frena la conformación de un tripartito y pide una negociación “sin vetos ni chantajes”

Se enfría y mucho en Jerez la posibilidad de conformar un gobierno tripartito en el Ayuntamiento. En el gobierno socialista no ha sentado bien la exigencia de Ganemos e Izquierda Unida, que han condicionado la entrada en el gobierno a que el PSOE ceda la alcaldía o pierda el control de la junta de gobierno, el máximo órgano de toma de decisiones en el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, da por parado el proceso de negociación hasta que no haya “un cambio de actitud”. Remarca que negociar no es imponer y advierte de que el PSOE es un partido con muchos años de historia que no acepta “ni vetos ni chantajes”.

Fuentes del gobierno recuerdan que los socialistas llevan 20 meses gobernando en solitario e invitan a Ganemos e IU a sumarse al gobierno, pero no a dilapidar lo que hay, ya que entonces la fórmula que buscan, afirman, está más cercana a la moción de censura y en ese caso tendrían que presentarla con el PP.

Ahora mismo las posiciones están muy alejadas. Ganemos afirma en un comunicado que no trabaja en "un gobierno presidido por Mamen Sánchez" y recuerda que en la agrupación de electores "mandan la Asamblea y los militantes". Izquierda Unida por su parte también se muestra molesta con las filtraciones de las negociaciones. Afirman que las condiciones dadas al PSOE pueden modificarse, aunque creen que son “de equilibrio” y si marcan plazos. Advierten que o se cierra un acuerdo en este mes o Izquierda Unida no está por la labor de conformar un gobierno que no tenga tiempo material de aplicar políticas.

