Guille, preparado para volver el domingo ante el Viso

Lograr la tercera victoria consecutiva, ese es el objetivo de los xerecistas el próximo domingo ante el Viso.Juan Antonio podrá recuperar a Guille Escribano, ausente los últimos partidos por una lesión muscular, aunque pierde a Antonio Moreno por sanción.

El delantero recuerda que “desde el jueves ya vengo entrenando con el grupo, aunque no a la misma intensidad que mis compañeros, porque yo he echado el freno de mano”. Las lesiones musculares no acaban de dejar tranquilo al veterano jugador esta temporada, “nunca he tenido tantas lesiones, algo debo de estar haciendo mal, porque es la tercera vez que tengo que parar este año”.

Si todo va bien, el técnico azulino podrá volver a utilizarle junto a Javi Tamayo en la dupla de ataque, aunque hay otras opciones, “no voy a descubrir la fenomenal temporada que está haciendo Javi, ni los otros que actúan en posiciones atacantes. De hecho, de los últimos trece partidos sólo hemos perdido uno y yo habré jugado tres o cuatro como mucho, por eso en este equipo nadie es imprescindible”.

Guille entiende que es “normal” que la afición les exija no sólo ganar sino además jugar bien al futbol, “hace nada estaban viendo fútbol de Primera y Segunda división, que no es que lo hayan visto de Regional toda su vida. El domingo no fue ni por asomo nuestro mejor partido, pero es que el césped estaba fatal. No es excusa, porque otros equipos juegan en peores campos,, el balón no corría, no habían regado y es una pena que en un campo como Chapín pasen estas cosas”.

De cara al partido del domingo, que se disputará a las cinco menos cuarto de la tarde, el club ya ha iniciado la venta anticipada de entradas a un precio de cinco euros. También se pueden adquirir las plazas de autobús a 10 euros. El autocar saldrá el mismo domingo a las 11:00 horas del aparcamiento de Chapín para realizar una excursión por Sevilla hasta las 15:00 horas

Comentarios