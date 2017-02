"La oferta ganadora no era la mejor"

El perito judicial Luis Ruiz de Hidobro ha ratificado su pericia y ha señalado que el baremo de puntuación elaborado en el concurso, que convocó Mercasevilla para vender su suelo, "no cumplió con las condiciones y requisitos que aparecían en el pliego de condiciones en relación a la valoración de la opción de compra y su forma de pago". Ruiz de Huidobro ha repetido que la oferta ganadora, la de Sando, "no era la mejor en base a criterios lógico económicos".

"Si el negocio es la venta de mi terreno para irme a otro me interesará la oferta que más pague", ha respondido a preguntas del fiscal. Por eso motivo ha insistido en que tenía que haber ganado NOGA en lugar de Sando



María Victoria Bustamante, la funcionaria de la Gerencia de Urbanismo que supuestamente elaboró parte del pliego de condiciones del concurso público para la venta del suelo de Mercasevilla, ha manifestado que ella no redactó las cláusulas que supuestamente beneficiaron a Sando. Y cuando tuvo que puntuar las ofertas, ha dicho que "nadie me hizo ninguna indicación" y que nadie influyó en sus decisiones.

Bustamante ha puntualizado que ella elaboró un borrador para el concurso que iba a convocar Mercasevilla porque le pidieron apoyo "técnico y financiero". También ha insistido en que la empresa NOGA, que ofreció 50 millones de euros más que Sando por el terreno, "no era la mejor oferta y no debía ganar el concurso".

Bustamante elaboró un borrador para el concurso que iba a convocar Mercasevilla porque le pidieron apoyo "técnico y financiero", los acusados Fernando Mellet, exdirector del mercado central de abastos; Gonzalo Crespo, expresidente de Mercasevilla y exconcejal socialista y Jorge Piñero, asesor jurídico de la empresa.

Pero ese borrador, según ha contado, no suponía que le encargarán "preparar el pliego del concurso". "A mí se me informó que el pliego se le encargó a Piñero y que yo le diera apoyo técnico", ha insistido. Su borrador no hacía referencia a ningún punto donde se puntuaran las cláusulas que beneficiaron a Sando, como dar puntos por poseer titularidades previas o penalizar las ofertas que superaran el 10% de la media aritmética del precio que ofrecían por el suelo todas las sociedades que concursaron.

Bustamante ha explicado que tuvo un "rifi-rafe" con el secretario y con el interventor del Ayuntamiento de Sevilla porque "iban diciendo que yo elaboré el pliego por encargo de Castaño", exdirector de Vía Pública y acusado en este juicio. "Estaban muy nerviosos porque yo dije que ellos habían votado el pliego por tres veces y el asunto había salido en prensa", ha contado.

Los acusados van a ausentarse del resto de las sesiones del juicio a petición propia. Sólo volverán cuando las partes eleven a definitivas sus conclusiones y expongan sus informes, antes del derecho a la última palabra.





