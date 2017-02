La Junta ve "desproporcionado" considerar a Chaves y Griñán responsables políticos del caso de formación

El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, cree "desproporcionado" considerar a Chaves y Griñán responsables políticos del caso de formación.









El PSOE no entiende las responsabilidades de los ex presidentes a los que se les achaca generalidades sin demostrar nada. Así lo ha dicho Marisa Bustinduy. Además piden que el dictamen incluya que no ha existido trama corrupta.

El más duro ha sido el PP que acusa a la comisión de tapar las vergüenzas a la presidenta Susana Díaz a quien acusan de obstaculizar que se conociera la verdad y por no recuperar los fondos perdidos.

Por su parte Podemos calificar de “decepcionante” los resultados de la comisión de investigación, por no señalar la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

IU saluda la responsabilidad de los ex presidentes, pero lamenta que no esté la presidenta Susana Díaz por paralizar los cursos de formación. Elena Cortés

