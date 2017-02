Felix Rubial, de nuevo ante el juez

El gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, deberá volver a declarar en los juzgados como investigados por un supuesto delito de homicidio imprudente en el marco de la causa abierta por el suministro de tratamientos de la Hepatitis C, cuando ocupaba la dirección de asistencia sanitaria del sergas. Junto a él también deberá prestar declaración la subdirectora de Farmacia del Sergas, Carolina González-Criado. La citación ha sido fijada para el 22 de febrero, a partir de las 10,00 horas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago donde ya Los cargos que ya se presentaron ante el juez el 28 de abril de 2016. La investigación abierta trata de aclarar si hubo un retraso ilícito en la evaluación de 6 pacientes con Hepatitis C, necesaria para que pudieran recibir los tratamientos y que acabaron falleciendo al no poder acceder al medicamento. la Fiscalía considera, en su querella, que los cargos citados investigados tramitaron con retraso injustificado, dilatando la toma de decisiones.

