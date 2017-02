Así trampearon un cartel para disimular el insulto a los que no hablen gallego

"Fala galego, non sexas lelo" era el texto que rezaba el cartel ganador del concurso de promoción del gallego que el Centro de enseñanza CPI de Panxón organizó el año pasado con motivo del Día das Letras Galegas. Sin embargo, el cartel resultó ofensivo para el padre de una de las alumnas del centro, cuya hija no hablaba gallego y que entendía, por lo tanto, que la estaban insultando, tanto a ella, como al resto de alumnos hipanohablantes. El hombre pidió a la dirección del centro y al Inspector Jefe Provincial, la retirada del cartel tanto del vestíbulo en donde estaba colgado, como de la web del centro, pero la solicitud cayó en saco roto, de manera que el padre se puso en contacto con la Asociación Galicia Bilingüe, que trasladó la queja a la Valedora do Pobo.

Tras analizar el caso, la Valedora emitió un dictamen en el que reconocía que el lema “invita al uso del gallego utilizando un adjetivo despectivo” y que “no promueve el respeto a las opciones lingüísticas de los demás”. Asegura la Valedora que “el centro debe promover el respeto a la libertad de sus alumnos a expresarse en la lengua oficial de su preferencia. El hecho de invitar al uso del gallego usando un adjetivo despectivo para quien no lo hace puede resultar ofensivo a algunas personas y desde luego no promueve el respeto a las opciones lingüísticas de los demás, dentro del marco normativo”.

Cartel modificado en el que se sigue leyendo la palabra Lelo, aunque ahora como parte de una melodía / Cadena SER

Finalmente, el cartel fue retirado del recibidor del centro, al ser sustituido por otro cartel, ganador de otro concurso diferente, pero todavía permaneció colgado en la web del centro algún tiempo más, hasta que fue sustituido por otro, muy similar, en el que se puede leer "Fala galego, Ai-la-Lelo; Ai-La-la" lo cual ha sido entendido por Galicia Bilingüe como una burla al dictamen de la Valedora y la Presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, se ha dirigido al Conselleiro de Educación para que "ponga fin a este reto que los responsables de este centro público mantienen con la Valedora y con el padre de la alumna", según reza un comunicado enviado por este colectivo.

Galicia Bilingüe, asímismo, denuncia la manera "poco apropiada" de abordar la promoción del gallego que hay en algunos colegios "desde comparando el español, lengua materna de tantos niños gallegos, con un eucalipto malvado que le chupa la vida al gallego, que es un roble, hasta diciendo que no merecen llamarse gallegos los que tienen como lengua propia el español". Aseguran que "muchos padres se han quejado por ello a esta asociación, pero es difícil encontrar uno que sea capaz de presentar una queja por escrito ante la administración como el padre de esta niña".

