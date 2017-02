El próximo 13 de febrero celebramos el día mundial de la radio. Mi relación con este medio es prácticamente como explicar mi vida. De ser fiel oyente a dirigir un programa en una emisora como Radio Castellón Cadena SER. Cada día la escucho, cuando me levanto, me ducho, voy en el coche, en el trabajo, en el gimnasio…. me entretiene, me forma e informa... me hace reír, pensar, reflexionar, desarrolla mi imaginación... Recuerdo el primer momento en que entré en una emisora de radio, cuando tuve que despedir unas emisiones y cuando escuché un anuncio que cambió mi vida. Un medio con un gran pasado, presente y prometedor futuro. Ni el video , ni la tele, ni la red... han matado a la radio, ni la matarán.

